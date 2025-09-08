Orta Vadeli Program Resmi Gazete’de Yayımlandı

BÜYÜME HEDEFLERİ VE ENFLASYON TAHMİNLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler netleşiyor. Bu programa göre, bu yıl için büyüme gerçekleşme tahmini yüzde 3,3 olarak belirlendi. Ekonominin daha sonraki yıllardaki büyüme tahminleri ise 2026’da yüzde 3,8, 2027’de yüzde 4,3 ve 2028’de yüzde 5 olarak öngörülüyor.

ENFLASYON VE BÜTÇE AÇIĞI HEDEFLERİ

Programda bu yıl enflasyonun yüzde 28,5 seviyesinde sonuçlanacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl enflasyon hedefi yüzde 16, 2027 için yüzde 9 ve 2028 için yüzde 8 olarak belirleniyor. Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının ise 2026’da yüzde 3,5, program dönemi sonunda ise yüzde 2,8 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

İşsizlik oranıyla ilgili olarak ise, bu yılın sonunda yüzde 8,5 olacağı belirtiliyor. Gelecek yıl için hedef yüzde 8,4, 2027 yılı için yüzde 8,2 ve 2028 yılı için yüzde 7,8 olarak belirlenmiş. İhracatın 2025 sonunda 273,8 milyar dolar olması beklenirken, 2026’da 282 milyar dolar, 2027’de 294 milyar dolar ve program sonunda 308,5 milyar dolar hedefleniyor.

İTHALAT TAHMİNLERİ VE MAKROEKONOMİK HEDEFLER

İthalatın bu yıl sonunda 367 milyar dolar olması, 2026’da 378 milyar dolar, 2027’de 393 milyar dolar ve 2028’de ise 410,5 milyar dolar olacağı öngörülüyor. OVP, küresel, bölgesel ve ulusal ekonomideki gelişmeleri dikkate alarak makroekonomik hedefleri belirliyor. Programın amacı, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artırmak ve ekonomik ile sosyal alanlarda izlenecek politikaları netleştirmek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFLERİ

Program, 12’nci Kalkınma Planı’nın hedefleriyle uyumlu olarak mali disiplini korumayı, orta vadede enflasyonu tek haneye düşürmeyi ve fiyat istikrarını sağlamayı ön plana alıyor. Ayrıca, AR-GE ve yenilikçilik kapasitesini artırmayı, yeşil ve dijital ekonomiye geçişi sağlamayı, iş gücü piyasasını etkinleştirmeyi ve ekonomide kayıt dışılığı azaltmayı hedefliyor. OVP boyunca kamu kurumlarının bütçe hazırlıklarında bu hedefler belirleyici olacak ve ortaya konulan ilkeler kamu idarelerinin karar alma süreçlerine yön verecek.