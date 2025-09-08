Orta Vadeli Program Resmi Gazete’de Yayınlandı

HÜKÜMETİN YENİ EKONOMİK PLANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) ile ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Buna göre, 2023 yılı için büyüme tahmini yüzde 3,3 oldu. Ekonominin, 2026’da yüzde 3,8, 2027’de yüzde 4,3 ve 2028’de ise yüzde 5 büyümesi bekleniyor. Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı öngörülürken, gelecek yıl için enflasyon hedefi yüzde 16, 2027 yılı için yüzde 9 ve 2028 için yüzde 8 olarak belirlendi.

BÜTÇE VE İŞSİZLİK HEDEFLERİ

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026’da yüzde 3,5 olması, program dönemi sonunda ise yüzde 2,8 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. OVP’de, işsizlik oranının bu yılın sonuna kadar yüzde 8,5 olacağı ve 2024 hedefinin yüzde 8,4, 2027 hedefinin yüzde 8,2 ve 2028 hedefinin yüzde 7,8 olarak belirlendiği belirtildi. İhracatın 2025 sonunda 273,8 milyar dolar seviyesine ulaşması, 2026’da 282 milyar dolar, 2027’de 294 milyar dolar ve program sonunda 308,5 milyar dolar olması öngörülüyor.

İTHALAT TAHMİNLERİ VE EKONOMİ POLİTİKALARI

İthalatın ise bu yıl sonunda 367 milyar dolar seviyesine ulaşması, 2026’da 378 milyar dolar, 2027’de 393 milyar dolar ve 2028’de 410,5 milyar dolar olması bekleniyor. OVP, merkezi yönetim bütçesi hazırlama sürecini başlatan temel politika belgesi özelliği taşıyor. Bu belge, küresel, bölgesel ve ulusal ekonomideki gelişmeler ışığında belirlenen makroekonomik hedefleri ve ekonomik ile sosyal alanlarda izlenecek politikaları ortaya koyarak kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği güçlendirmeye odaklanıyor.

Program, 12’nci Kalkınma Planı’nın (2024-2028) hedefleriyle uyumlu olarak makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini korumayı, orta vadede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürerek fiyat istikrarını sağlamayı, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmeyi, yeşil ve dijital ekonomiye geçişi sağlamak üzere teknolojik dönüşümü desteklemeyi, beşeri sermayeyi güçlendirmeyi, iş gücü piyasasını daha etkin hale getirmeyi ve kayıt dışılığı azaltarak iş ve yatırım ortamını iyileştirmeyi hedefleyen sürdürülebilir büyümeyi ön plana alıyor.

KAMU KURUMLARINA YOL GÖSTEREN BELGE

OVP’nin amacı ve öncelikleri, program dönemi boyunca kamu kurumlarının bütçelerinin hazırlanmasında, yasal ve idari düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde ve karar alma süreçlerinde belirleyici rol oynayacak. 2026-2028 dönemini kapsayan bu program, küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde gelişmeler ışığında temel makroekonomik çerçeveyi güncelleyerek önümüzdeki 3 yıllık dönemde hayata geçirilecek dönüşüm adımları ve takvimi belirliyor.