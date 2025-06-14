Ortadoğu’da Kriz, Piyasaları Sarstı

ORTADOĞU’DA YENİ KRİZİN ETKİLERİ

Ortadoğu’da patlak veren yeni kriz, küresel piyasalarda büyük bir şok etkisi yarattı. İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği saldırıya, İran’ın yüzlerce balistik füze ile yanıt vermesi küresel ekonomi için yeni bir kırılma anı oluşturdu. Yatırımcılar, bu gelişmelerin ardından güvenli liman olarak görülen altına yönelmeye başladı. Altının ons fiyatı, 3.433 dolara ulaşarak rekor seviyeye, 3500 dolara yaklaşmış oldu.

ENERJİ FİYATLARINDA TARİHİ YÜKSELİŞ

Petrol piyasaları, 2022’den bu yana en yüksek günlük artışı yaşadı. ABD ham petrolü %7,26 artış göstererek varil başına 72,98 dolara yükseldi. Brent petrol de %7 primle 74,23 dolardan kapandı. Gün içinde fiyat artışları %14’e kadar çıktı ve bu durum, Ukrayna savaşının ilk haftasından bu yana görülen en ciddi artış oldu. Deutsche Bank, “Şimdi tüm gözler gerginliğin ne kadar tırmanacağına çevrildi” derken, Capital Economics, “Bu durum küresel ekonomiyi petrol fiyatları üzerinden vurabilir” uyarısında bulundu. Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki bu dalgalanmanın enflasyonu yeniden alevlendirebileceğini vurguluyor. Bu durum, özellikle ABD Merkez Bankası (FED) ve diğer büyük merkez bankaları için faiz kararlarında yeni bir baskı dönemi başlatabilir.

ABD PİYASALARINDAKİ PANİK SATIŞLARI

ABD toplantıları sırasında yaşanan saldırılar, Wall Street’te sert satışlara yol açtı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq, gün içinde ortalama %1,5’in üzerinde değer kaybetti. Özellikle teknoloji ve finans hisselerinde güçlü bir düşüş gözlemlenirken, savunma ve enerji hisseleri ise yukarı yönlü bir hareket sergiledi. Nasdaq, saldırıların etkisiyle 21.000 188 seviyesine kadar geriledi. S&P 500 ise sert kayıplar yaşayarak 5.960 seviyesine düştü. Altının ons fiyatı, 3.447 dolara yükselerek rekor seviyesine yakın bir seyir izlemeye devam etti.