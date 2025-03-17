Oryantal Tanyeli Hayatını Kaybetti

ÖZNUR KRAL’IN YAŞAM MÜCADELESİ

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal sanatçı Tanyeli, 2,5 senedir pankreas kanseriyle savaşırken, birkaç gün önce entübe edildi. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Tanyeli, son dört aydır hastanede tedavi altında bulunuyordu. 27 Şubat’ta sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında “Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah” şeklinde duyuruda bulunmuştu.

SANATÇI DOSTLARINDAN DESTEĞİ

Tanyeli’nin 2,5 yıl önce pankreas kanseri teşhisi konulduğunda, sanatçı dostları onu hiç yalnız bırakmadı ve bu süreçte sürekli yanında oldular. Yıldız Tilbe, Hakan Altun ve Zara gibi önemli isimler, 12 Şubat’ta ona destek olmak amacıyla bir konser düzenledi.

TANYELİ’NİN HAYATI VE KARIYERİ

Oryantal dünyasında en sevilen isimlerden biri olan Tanyeli, yıllarca sahnelerde ve televizyon ekranlarında enerjisi ve dansıyla izleyicileri büyüledi. 1 Ocak 1972 tarihinde İzmir’de doğan Tanyeli, çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirmiştir. Erken yaşlarda dansa ilgi duymaya başlayan sanatçı, 1980’lerde profesyonel oryantal kariyerine adım atarak, dans yeteneği ve sahne enerjisi sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Televizyon programları, sahne gösterileri ve uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil eden Tanyeli, aynı zamanda dans okulu açarak dans eğitmenliği de yaptı. Oryantal dansı bir sanat dalı olarak daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefleyerek birçok farklı projeye imza attı.