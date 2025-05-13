Orzaks Küresel Pazara Açılıyor

BÜYÜME HEDEFLERİ AÇIKLANDI

Türkiye’nin önemli gıda takviyesi üreticilerinden Orzaks, 2025 yılı için büyüme hedeflerini duyurdu. Şirket, global pazarlarda daha etkili bir varlık oluşturmayı hedefleyerek mevcut üretim kapasitesini artırmayı planlıyor.

Orzaks Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, şirketin 2024’te 247 milyon TL’lik ihracat cirosu elde ettiğini, 2025 yılında ise 48’den fazla ülkeye 990 milyon TL’lik bir ihracat yapmayı amaçladığını açıkladı. Alimoğlu, “4 milyar TL olan ciromuzu 6,2 milyar TL’ye çıkarma hedefimiz var” ifadelerini kullandı.

İstanbul Esenyurt’taki fabrikasıyla aylık 2,5 milyon kutu üretim kapasitesine ulaşan Orzaks, Kazakistan’da yeni bir fabrika açarak üretim altyapısını genişletmeyi düşünüyor. Alimoğlu, bu tesisin 35 milyon Euro değerinde bir yatırımla hayata geçeceğini ve kademeli olarak devreye alınacağını belirtti. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen mikroalg temelli Ar-Ge projeleri ile bitkisel omega-3, protein ve vitamin üretiminde yeni bir döneme girileceği ifade edildi. Toplamda 1,2 milyar TL’lik ham madde yatırımı, şirketin global tedarik zincirinde daha önemli bir oyuncu olmasını sağlayacak.

Orzaks, bilimsel yaklaşıma ve yüksek kalite standartlarına öncelik vererek büyümeye devam ediyor. 2018 yılında başlayan probiyotik ham madde üretim çalışmaları, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden toplanan kaynaklardan 1000’in üzerinde probiyotik suşu izolasyonu yaparak gelişti. Alimoğlu, takviye edici ürünlerin önleyici ve koruyucu sağlık uygulamalarında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, temiz içerik ve bilimsel destekli formülasyonlara odaklanmanın şirketin başarısında kritik rol oynadığını vurguladı.