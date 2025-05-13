Orzaks Küresel Pazara Açılıyor

BÜYÜME HEDEFLERİ VE İHRACAT PLANLARI

Türkiye’nin önde gelen gıda takviyesi üreticisi Orzaks, 2025 yılı için büyüme hedeflerini açıkladı. Şirket, global pazarlarda daha güçlü bir varlık oluşturmayı amaçlayarak üretim kapasitesini artıracak. Orzaks Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, 2024’te 247 milyon TL’lik ihracat cirosu gerçekleştirdiklerini ve 2025’te ise 48’den fazla ülkeye 990 milyon TL’lik bir ihracat hedeflediklerini ifade etti. Alimoğlu, “4 milyar TL olan ciromuzu 6,2 milyar TL’ye çıkarma hedefimiz var” diye belirtti.

İstanbul Esenyurt’taki fabrikasıyla ayda 2,5 milyon kutu üretim kapasitesine ulaşan şirket, Kazakistan’da yeni bir fabrika açarak üretim altyapısını genişletmeyi planlıyor. Alimoğlu, bu tesisin 35 milyon Euro’luk yatırım büyüklüğüne sahip olacağını ve kademeli olarak devreye alınacağını duyurdu. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen mikroalg temelli Ar-Ge projeleriyle bitkisel omega-3, protein ve vitamin üretiminde yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti. Toplam 1,2 milyar TL’lik ham madde yatırımı, şirketin küresel tedarik zincirindeki rolünü önemli ölçüde artıracak.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE AR-GE ÇALIŞMALARI

Şirket, bilimsel yaklaşımlara ve yüksek kalite standartlarına öncelik vererek büyümeye devam ediyor. 2018 yılında başlatılan probiyotik ham madde üretim çalışmalarıyla Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 1000’in üzerinde probiyotik suşu izolasyonu gerçekleştirildi. Alimoğlu, takviye edici ürünlerin önleyici ve koruyucu sağlık uygulamalarında dikkate değer bir yere sahip olduğunu ifade ederek, temiz içerik ve bilimsel destekli formülasyonlara odaklanmanın önemli bir başarı unsuru olduğunu vurguladı.