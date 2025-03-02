Osimhen’den Beraberlik Sonrası Açıklama

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇ SONUCU VE GOLLER

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı deplasman maçında 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekipteki golleri Victor Osimhen (2) ve Davinson kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 65’e çıkardı.

OSIMHEN’İN DEĞERLENDİRMESİ

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, maçı beIN SPORTS’a değerlendirdi. Hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Osimhen, “Hayal kırıklığı. Bu maçı kazanmalıydık. Takımımla gurur duyuyorum. Bu ligde hiçbir şey kolay değil. Şampiyonluk yarışında hala öndeyiz. Şampiyon olmaya çalışacağız.” dedi.

GALATASARAY’A OLAN BAĞLILIĞI

Osimhen, “Ben Galatasaray’ı çok seviyorum. Galatasaray’daki herkesi seviyorum. Galatasaray için her şeyi yapmak istiyorum. Hepimiz öyleyiz. İlk 11 veya yedek fark etmez. Biz hocamızla, oyuncularımızla, taraftarımızla hepimiz birliğiz.” ifadelerine yer verdi.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Victor Osimhen, “3 puanı alamasak da asla bırakmayacağız. Şampiyonlukta en büyük aday biziz. Derbide kazanamadık, üzgünüz. Kasımpaşa’da da kazanamadık. Ancak bu şampiyon olamayacağımız anlamına gelmiyor. Hepimizin uyanması lazım.” şeklinde sözlerini tamamladı.