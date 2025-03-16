Osimhen’den Galatasaray’da Hat-Trick Şov

Sporseverler, ekranlara odaklansın, çünkü Victor Osimhen fırtınası devam ediyor! Galatasaray’ın Antalyaspor’u 4-0 mağlup ettiği maçta hat-trick yaparak gol krallığı yarışında zirveye yerleşen Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırıyor. Sezon başında Napoli’den kiralanan Osimhen, attığı gollerle takımı sürüklüyor, ancak gelecek sezon nerede olacağı belirsiz. Sabah’tan Bülent Timurlenk’in tahmini ise gündemi sarstı: “Premier Lig ya da PSG!” Taraftarlar, bu transfer hikayesinin nefes kesici olacağını bekliyor.

HAT-TRICK İLE KAZANILAN ZAFER: OSIMHEN’DEN MUHTEŞEM PERFORMANS!

Galatasaray’ın Antalyaspor’u 4-0 geçtiği maçta Victor Osimhen, hat-trick yaparak adeta bir şov gerçekleştiriyor! Bu sezon son 3 ayda 12 lig maçında 24 gol atan sarı-kırmızılıların 18’inde ön plana çıkan 26 yaşındaki santrafor, takıma tam 23 puan kazandırdı. Kariyerinin en yüksek maç başına gol ortalamasını (0.91) Galatasaray’da elde eden Osimhen, taraftarların gönlünde de taht kuruyor. Bu adam, bir gol makinesi olarak Avrupa devlerinin radarına girmeyi başarıyor!

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE: 6 KULÜP SIRAYA GİRDİ!

Sabah’ın haberine göre, şu anda Osimhen’i isteyen tam 6 büyük kulüp bulunuyor: İtalya’dan Juventus, İngiltere’den Manchester United ve Chelsea, Fransa’dan PSG, Suudi Arabistan’dan Al Hilal ve İspanya’dan Barcelona! Transferin en gözde ismi haline gelen Nijeryalı yıldız için kulüpler adeta yarışıyor. Osimhen’in serbest kalma bedeli 75 milyon Euro olarak belirlenmişken, yıllık 15 milyon Euro’luk maaş talebi, toplamda 150 milyon Euro’luk bir maliyet anlamına geliyor. Taraftarlar, bu rakamlar karşısında nefeslerini tutmuş durumda!

GALATASARAY BU YÜKÜ KALDIRABİLECEK Mİ? TIMURLENK’TEN ÇARPICI TAHMİN!

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Osimhen’in geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir analiz gerçekleştirdi. “Türkiye’deki futbol ekonomisinde 150 milyon Euro’luk bir fatura yok” şeklinde konuşarak Galatasaray’ın bu mali yükü kaldırmasının zor olacağını ifade etti. Timurlenk, “Osimhen’in bonservisini alamazsa yönetim eleştirilmemeli. Tahminim, gelecek sezon Premier Lig ya da PSG’de forma giyeceği yönünde!” sözleriyle transferle ilgili önemli bir bilgi verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu iddialar karşısında hem gururlu hem de endişeli!