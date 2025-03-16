Osimhen’den Hat-Trick Şovla Galibiyet Geliyor!

Sporseverler dikkat, Victor Osimhen fırtınası devam ediyor! Galatasaray, Antalyaspor’u 4-0 mağlup ettiği maçta hat-trick yaparak gol krallığı yarışında zirveye yerleşen Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı taraftarların coşkusunu artırıyor. Sezon başında Napoli’den kiralık olarak kadroya katılan Osimhen, attığı gollerle Galatasaray’ı sırtlıyor. Ancak herkes merak ediyor, gelecek sezon nerede olacak? Sabah’tan Bülent Timurlenk, “Premier Lig ya da PSG” tahminiyle ortalığı karıştırdı. Taraftarlar, bu transfer hikayesinin nefes kesici olabileceğini düşünüyor.

HAT-TRICK İLE GELEN GÜÇ: OSIMHEN’DEN ETKİLEYİCİ PERFORMANS!

Galatasaray’ın Antalyaspor’u 4-0 yenerek zafer elde ettiği maçta Victor Osimhen’in hat-trick yapması dikkatleri üzerine çekti. Son 3 ayda 12 lig karşılaşmasında 24 gol atan 26 yaşındaki santrafor, takımına tam 23 puan kazandırarak adeta sahne aldı. Kariyerinin en yüksek maç başına gol ortalamasını (0.91) Galatasaray’da yakalayan Osimhen, taraftarların kalbini kazandı. Bu etkileyici performansı onu Avrupa’nın devlerinin radarına soktu.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE: 6 KULÜP SIRAYA GİRDİ!

Osimhen için şu anda 6 büyük kulüp sıraya girmeyi başardı. İtalya’dan Juventus, İngiltere’den Manchester United ve Chelsea, Fransa’dan PSG, Suudi Arabistan’dan Al Hilal ve İspanya’dan Barcelona, bu yetenekli yıldızı istemekte. Transferin cazibe merkezi haline gelen Osimhen için kulüpler adeta birbirleriyle yarışıyor. Nijeryalı futbolcunun serbest kalma bedeli 75 milyon Euro olarak belirlenmişken, yıllık 15 milyon Euro’luk maaş talep etmesi toplamda 150 milyon Euro’luk bir mali yük anlamına geliyor. Taraftarlar bu rakamlar karşısında heyecanla bekliyor.

GALATASARAY BU TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK Mİ? TIMURLENK’TEN ÇARPICI TAHMİN!

Bülent Timurlenk, Osimhen’in geleceğine dair dikkat çekici bir analiz yaptı. “Türkiye’deki futbol ekonomisinde 150 milyon Euro’luk bir faturanın karşılığı yok” ifadesiyle, Galatasaray’ın bu mali yükü kaldırmasının zor olduğunu vurguladı. Timurlenk, “Osimhen’in bonservisini alamazsa yönetim eleştirilmemeli. Tahminim, gelecek sezon Premier Lig ya da PSG’de forma giyeceği yönünde!” şeklindeki ifadeleriyle transfer bomba etkisi yarattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise bu durum karşısında hem gururlu hem de endişeli bir şekilde tepkilerini gösteriyor.