“Osimhen’den Tarihi Rekor!”

GALATASARAY’DAN FIRTINA GİBİ BAŞLANGIÇ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Rams Park’ta Sivasspor’a karşı 4-1’lik bir galibiyet elde etti. Maçta sergilediği performansla dikkat çeken Victor Osimhen, iki gol attı ve hem galibiyetin mimarı oldu hem de kariyerinin en golcü sezonuna ulaşarak tarihe geçti. Bu sonuçla birlikte Sarı-Kırmızılılar, puanını 83’e çıkararak şampiyonluk yarışındaki liderliğini pekiştirdi ve Fenerbahçe ile olan puan farkını 8’e yükseltti.

HIZLI GOLLER VE FARKLI OYUN

Galatasaray, maça fırtına gibi başladı. 9. dakikada Eren Elmalı’nın ortasında Osimhen’in vuruşu kaleciden döndü ve Lucas Torreira skoru 1-0 yaptı. 15. dakikada Yunus Akgün’ün pasıyla hareketlenen Elmalı’nın ortasında Victor Osimhen, kafa vuruşuyla durumu 2-0’a taşıdı. 21. dakikada Barış Alper Yılmaz, ceza sahası dışından mükemmel bir şutla skoru 3-0 yaptı. Ardından 31. dakikada Roland Sallai’nin serbest vuruşunda seken topu önünde bulan Osimhen, topu düzelterek fileleri havalandırdı: durum 4-0 oldu. Sivasspor, 33. dakikada Rey Manaj’ın kaydettiği golle skoru 4-1’e getirse de, ikinci yarıda başka gol sesi çıkmadı.

OSIMHEN’DEN TARİHİ BAŞARI

Nijeryalı gol makinesi Victor Osimhen, Sivasspor maçındaki iki golle kariyerinin zirvesine ulaştı. 2022-2023 sezonunda Napoli ile İtalya Serie A şampiyonluğu yaşarken 39 maçta 31 gol atan Osimhen, Galatasaray formasıyla 36 resmi maçta 33 gole ulaşarak bu rekoru geride bıraktı. Süper Lig’de 22 golle krallık yarışında lider konumda olan Osimhen, Sivasspor maçıyla gol sayısını 24’e yükseltti. Tüm kulvarlarda 33 gol ve 5 asist üreten 26 yaşındaki yıldız, Galatasaray’ın bu sezonki 83 golünün yüzde 45’ine doğrudan katkı sağladı.