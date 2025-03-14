Osimhen’e Al-Hilal’den Dev Teklif!

GALATASARAY’IN GOL CANAVARI: VICTOR OSIMHEN’İN TRANSFER RÜZGARI

Galatasaray’ın sezonun gol makinesi olan Victor Osimhen, attığı gollerle sadece sarı-kırmızılı takımı zirvede tutmakla kalmıyor, aynı zamanda transfer piyasasında da etkisini hissettiriyor. UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin Rangers’a penaltılarda elenmesiyle yaşanan hüzünlü gecenin ardından Osimhen’i transfer etmek isteyenler arasına Suudi Arabistan’dan Al-Hilal de katıldı. Taraftarlar transfere odaklanmış durumda; bu transfer yarışı tam anlamıyla bir hız treni gibi ilerliyor.

OSIMHEN’E TEKLİFLER YAĞIYOR: AL-HILAL DEVREYE GİRDİ

Galatasaray’ın Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, attığı gollerle Avrupa’nın büyük kulüplerini kendisine çekiyor. 26 yaşındaki forvet, Juventus, Manchester United ve Chelsea’nin dikkatini çekmiş durumda. Geleceğiyle ilgili kararı ise sezon sonuna bırakıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen’in bonservisini almak için tüm imkanlarını seferber ederken, menajer George Gardi beklenmedik bir hamle ile Al-Hilal devreye girdi.

MİTROVİC’İN YERİNE OSIMHEN: AL-HİLAL’DEN 75 MİLYON EURO TEKLİF!

Al-Hilal, sağlık sorunları yaşayan oyuncusu Aleksandar Mitrovic’in yerine yeni bir yıldız arayışına girmiş durumda ve gözlerini Osimhen’e dikmiş durumda. Suudi devinin, Gardi’nin yönlendirmesiyle Osimhen’i transfer listesinin başına koyduğu belirtiliyor. Üstelik Al-Hilal, Napoli’nin istediği 75 milyon Euro’luk bonservis bedelini ödemeye de kararlı. Galatasaray’ın Osimhen’i kadrosunda tutma hayali, artan taliplerle birlikte her geçen gün daha da zorlaşırken, Al-Hilal’in durumu yarışa yeni bir boyut kazandırıyor.

FENERBAHÇE’Yİ VEDAYA SÜRÜKLEYEN GECEDEN GALATASARAY’A UMUT!

Fenerbahçe’nin Rangers’a karşı penaltılarda 3-2 yenilerek Avrupa’ya veda ettiği gecede, Szymanski’nin attığı ilk Avrupa golleri tura yetmedi. Ancak Galatasaray cephesi, Osimhen’in yükselen formuyla hem sahada hem de transfer kulisinde kendini gösteriyor. Juventus’un istikrarı, Manchester United ve Chelsea’nin kararlılığı derken, artık Al-Hilal’in Suudi sermayesinin de devrede olduğu bir süreçte Galatasaray, bu gol makinesini elinde tutmak için tüm kozlarını oynayacak, ancak rakiplerin hızı oldukça nefes kesiyor.