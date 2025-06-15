“Osimhen’e Galatasaray’dan Hızlı Yanıt”

GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla geçirdiği sezonun ardından geleceği konusunda belirsizlik yaşamaya devam ediyor. Yönetim ise oyuncudan gelecek haberleri dikkatle bekliyor.

HEDEFİ PREMİER LİG

Galatasaray, Nijeryalı golcüye yıllık 15 milyon Euro maaşın yanı sıra her yıl 10 milyon Euro’luk reklam ve sponsorluk garantisi sunmuştu. Osimhen, Al-Hilal’in 45 milyon Euro’luk rekor teklifini geri çevirerek Suudi Arabistan seçeneklerini rafa kaldırdı. Şimdi gözünü İngiltere’den gelecek tekliflere dikti. Chelsea, Arsenal, Manchester United ve en son Liverpool, Osimhen ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor. Ayrıca, Juventus’un da transfer listesinde olduğu iddia ediliyor.

BİR AN ÖNCE KARAR VER

Galatasaray, Osimhen ile sıkı bir iletişim içerisinde ve transfer için fırsat kolluyor. Sabah gazetesinin haberine göre, yönetim oyuncuya kararını bir an önce vermesi gerektiğini iletti. Galatasaray yönetimi, “Artık bir karar vermeni bekliyoruz. Transfer planımızı sana göre yapacağız” şeklinde mesaj gönderdi.

BİR HAFTA DAHA VERİN

Osimhen ise “Bana 1 hafta daha zaman verin. Süreye ihtiyacım var” şeklinde geri dönüş yaptı. 26 yaşındaki yıldız, sezon sona ermesine rağmen Galatasaray ile olan bağlarını koparmadı. Lig tamamlandıktan sonra bir süre İstanbul’da kalarak, Galatasaray Adası’nda ailesine yemek servisi yapan Nijeryalı forvet, sosyal medya platformu X’teki profil fotoğraflarını da Galatasaray formalı pozlarıyla güncellemeyi sürdürdü.