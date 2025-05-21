Osimhen’e Teklif Geldi; Özbek Duyurdu

GALATASARAY’IN OSIMHEN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Sezonu iki kupa ile tamamlayan Galatasaray’da Victor Osimhen’in geleceği büyük bir merak konusu oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, performansıyla dikkat çeken ve transfer durumunu sezon sonunda netleştireceğini belirten yıldız golcü ile ilgili olarak bazı açıklamalarda bulundu. Özbek, Osimhen için gelen teklifi dile getirerek, “Suudi Arabistan’dan 3 senelik 120 milyon euroluk teklif almış” ifadelerini kullandı.

OSIMHEN’İN KARARI VE GALATASARAY’IN STRATEJİSİ

Özbek, Osimhen ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, “Avrupa kulüpleri ile rekabet edebiliriz ama Suudilerle imkansız. Osimhen kararını 1-2 hafta içinde bize verecek” dedi. Yıldız golcünün Galatasaray’da güzel günler geçirdiğini ve bu sevgiyi başka bir kulüpte bulamayacağını bildiğini vurguladı. Özbek, Osimhen’in vereceği karara bağlı olarak Galatasaray’ın stratejisini belirleyeceğini de belirtti.

HARCAMA LİMİTLERİ VE GELİRLER

Harcama limitleri ile ilgili bilgilerini paylaşan Özbek, “Sermaye artışı bir örnek. Oyuncu satışı da olacak. Bir veya iki satış gerçekleşebilir” ifadelerini kullandı. Ayrıca bu sene sponsor gelirlerinde, geçen yılki 80 milyon euroluk rekorun aşılacağını düşündüğünü belirtti. Özbek, mağazacılığın rekor üstüne rekor kırdığını da ekleyerek, böylece kendilerini sınırlandıran limit problemini aşacaklarını ifade etti.