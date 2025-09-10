Gündem

Osimhen Eyüpspor’da Yok, Frankfurt’a Hedef

Sakatlanma ve Tedavi Süreci

Galatasaraylı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, geçtiğimiz cumartesi günü Nijerya-Ruanda mücadelesinin 35. dakikasında ayak bileğinden sakatlık yaşayarak oyundan çıktı. İstanbul’da gerçekleştirilen MR tetkikinde, bilek bağlarında orta derecede gerilme ile birlikte iç kanama tespit edildi. Osimhen, Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek, hedefi ise Frankfurt maçı.

Sahaya Dönüş Süresi

Osimhen’in tedavisine başlandığı ve sahalara dönüş süresinin yaklaşık iki hafta süreceği açıklandı. Süper Lig’de Eyüpspor ile oynanacak maçta kesinlikle sahada olamayacak olan yıldız futbolcu, 18 Eylül’de yapılacak Şampiyonlar Ligi Frankfurt deplasmanına yetişmek için teknik ekip ile sürekli iletişimde bulundu. Osimhen’in durumu ile ilgili club doktoru Yener İnce, “Bileği biraz daha zorlansaydı bağlar kopabilirdi ve 3-4 ay sahalardan uzak kalırdı” diyerek oyuncunun ciddi bir riski atlattığını aktardı.

Fedakarlık ve Strateji

Osimhen’in Frankfurt maçı için iğneyle oynayıp oynamayı kabul ettiği ve bu konuda teknik heyetle özel müzakerelerde bulunduğu bildirildi. Bu durum, Osimhen’in takımına olan bağlılığını ve aldıkları riskleri gözler önüne seriyor.

