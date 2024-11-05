Osimhen Fenerbahçe’ye Transfer Olmayacak!

GALATASARAY VE VICTOR OSIMHEN’İN İLGİSİ

Galatasaray’ın, Galatasaray forması altında dikkat çeken performansıyla gündeme gelen Victor Osimhen için sezon sonunda tarihi bir teklif hazırladığı bilgisi geldi. İddialara göre, Fenerbahçe’nin de transfer için planları ortaya çıkınca geçen hafta gündemdeki sıcak gelişmeler daha da hararetli hale geldi.

Galatasaray, Chelsea’nin 25 yaşındaki golcüsü Osimhen’i kadrosuna katmak için finansal zorluklarla karşılaşmıştı. Bununla birlikte, Galatasaray cephesi, Napoli’ye bir sezon daha kiralama teklifinde bulunmuştu, ancak bu öneri de reddedilmişti. Elde edilen bilgilere göre, sarı-kırmızılılar şimdi bonservis bedeli karşılığında transfer teklifi yapmayı düşünüyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Osimhen ile ilgili soruya “Galatasaray Futbol Takımı başarılı bir sezon geçiriyor. Victor Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz ve performansı da yerinde. Galatasaray’ın bundan sonraki yapılanması için önümüzde süre var, o zaman dikkate alacağız” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER PLANI

Galatasaray, Victor Osimhen’in bonservisini alma konusunda adımlar atarken, Fenerbahçe’nin de transfer için planlar yaptığı belirtildi. Fanatik’te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Osimhen’i transfer edemese bile Galatasaray’ın önünü kesmek adına piyasa değerini yükseltmek için teklif yapmaya karar verdi. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Victor Osimhen’in yakın arkadaşı Nijeryalı gazeteci Buchi Laba, bu konu hakkında yorumda bulundu. Kendisine ait sosyal medya hesabında, “Fenerbahçe’ye saygı duyuyorum ama Victor Osimhen için yapacakları herhangi bir teklif boşa gidecektir. Dikkate bile alınmayacak” dedi. Laba, Osimhen’in sadece Galatasaray ile oynayacağına dair net açıklamalarda bulundu ve “Bu çocuk işi değil” ifadesini kullandı.