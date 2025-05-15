Osimhen, Galatasaray’da Yıldızlaştı!

VICTOR OSIMHEN’İN GALATASARAY MACERASI

Victor Osimhen, 2024 yazında Napoli’den kiralık olarak Galatasaray’a katıldığında, Türkiye’de büyük bir fenomen haline geldi. A Spor’un 15 Mayıs 2025 tarihli haberine göre, Nijeryalı golcü, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda attığı 28 golle, Türkiye’de en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu kırdı. Teknik direktör Okan Buruk, pazar günü Kayserispor maçıyla lig şampiyonluğunu garantileme hedefini yineledi ve Osimhen’in takımda kalması için net bir talepte bulundu. İşte Buruk’un çarpıcı sözleri ve Galatasaray’ın kupa zaferinin yankıları!

KUPADA GALATASARAY’IN ÜSTÜN PERFORMANSI

Galatasaray, Trabzonspor karşısında maçın başlangıcından itibaren etkili bir oyun sergiledi. Barış Alper Yılmaz’ın erken golü, Osimhen’in iki golü ve Yunus Akgün’ün asistleri, sarı-kırmızılıları zafere taşıdı. Hürriyet’in 15 Mayıs 2025 tarihli haberine göre, Galatasaray, mücadele boyunca kontrolü elinde tutarak taraftarlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

OKAN BURUK’TAN OSIMHEN’E YÜCE ÖVGÜLER

Maç sonrasında basın toplantısında konuşan Okan Buruk, hem kupa zaferini hem de takımın yıldız oyuncusunu değerlendirdi. “Taraftarımız her şeyin en güzelini hak ediyor,” diyen Buruk, Osimhen’in Türkiye’deki etkisini vurgulayarak, “Sadece saha içerisindeki oyunu değil, saha dışında yaptıklarıyla, takıma kattıklarıyla, arkadaşlarıyla olan birlikteliğiyle, bizimle olan ilişkileriyle gerçekten inanılmaz bir başarıya imza atıyor” diye belirtti. NTVSpor’un haberi ise Osimhen’in kupa finalindeki performansının, taraftarların “Osimhen’i bırakma!” tezahüratlarını daha da belirgin hale getirdiğini ifade etti.