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Osimhen İçin Şarkı Çalındı

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MAÇ KONUŞULDU

Şampiyon Galatasaray ve Başakşehir, Süper Lig’in son haftasında karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleşen bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi, özellikle Victor Osimhen üzerindeydi.

OYNAMAYA HAZIR OLAN OYUNCU

Kiralık olarak Galatasaray’da forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, sahaya çıktığı esnada stat hoparlörlerinde Nazan Öncel’in ‘Gitme Kal Bu Şehirde’ adlı şarkısı çalmaya başladı. Taraftarlar, 26 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını sağlamak amacıyla “Taraftar çıldırdı, Osimhen’i istiyor” şeklinde tezahüratlar yaparak destek verdiler.

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