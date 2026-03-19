Osimhen’in Liverpool Maçında Yaşadığı Sakarlık Endişe Yarattı

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Liverpool ile karşılaştığı kritik mücadele, yıldız golcü Victor Osimhen’in sakatlığı ile olumsuz bir şekilde etkilendi. Liverpool futbolcusu Konate ile yaşanan ikili mücadelede acı içerisinde kalan Nijeryalı forvetin, maç sonrası yapılan ilk muayenesinde kolunda kırık olduğu belirlendi.

STADYUMU ALÇILI GÖRÜNTÜYLE TERK ETTİ

Maçın sona ermesiyle birlikte, sağlık ekibi eşliğinde detaylı muayene için hastaneye giden Osimhen, stadyumu alçılı bir kol ile terk etti. Oyuncunun moralinin bozuk olduğu gözlemlenirken, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden yıldız oyuncuya destek mesajları gönderdiler.

AMELİYAT KARARI GÜNDEMİ BELİRLİYOR

Kulüpten yapılan açıklamada, yapılacak değerlendirmeler sonucunda ameliyat ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde açıklanacağı bilgisi verildi. Osimhen’in ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı henüz netleşmezken, ameliyat olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.

3 HAFTA UZUN BİR SÜRE

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’in ameliyat olması durumunda yaklaşık 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.

