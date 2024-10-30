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Spor

Osimhen’in Transferi: Galatasaray Nasıl Başardı?

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GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ: VICTOR OSIMHEN

Galatasaray, bu sezon başında Paris Saint Germain ve Chelsea gibi büyük kulüplerin transfer listelerinde bulunan Victor Osimhen’i bünyesine kattı. Teknik Direktör Antonio Conte ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kalan Osimhen, Napoli yönetiminin 130 milyon Euro bonservis talep etmesinden dolayı hem Premier Lig hem de Ligue 1’e transfer olamıyordu.

KİRALIK TRANSFERİN ETKİSİ

Transferin sona yaklaştığı dönemde Napoli’den Galatasaray’a kiralık olarak katılan Victor Osimhen, bu transferle birlikte Avrupa futbolunda geniş yankı uyandırdı. Osimhen’in Galatasaray’a katılması, futbol kamuoyunda oldukça fazla konuşuluyor.

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