Osimhen Juventus’a Transfer Olabilir Mi?

GALATASARAY’DA TRANSFER İDDİALARI

Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ederken çarpıcı bir haber gündeme düştü. Sezon başında kiralık olarak takıma katılan Victor Osimhen, Avrupa’nın büyük kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. İtalyan medyasına göre ünlü golcünün yeni takımı belirlendi. Yaz transfer döneminde hızlı bir hareketlilik gösteren Galatasaray, yeni katılan oyuncularıyla dünya genelinde dikkatleri üzerine çekti.

JUVENTUS’UN GOLCÜ ARAYIŞI

Galatasaray, sezon başında sürpriz bir adım atarak tanınmış golcü Osimhen’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların kalbini kazanan Osimhen’in geleceği büyük bir merakla beklenirken, gündeme gelen yeni bir iddia dikkat çekti. La Gazzetta dello Sport’a göre, Dusan Vlahovic ile yollarını ayırmayı planlayan Juventus, yeni bir golcü arayışlarına girişti. Vlahovic ile sözleşme yenileme görüşmelerinden olumlu sonuç alamayan Juventus, yaz aylarında bonservis kazanmak adına bu futbolcuyu takımdan gönderme hazırlığı yapıyor. İtalyan ekibi, Vlahovic’in yerini güçlendirmek için Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen’i dikkate alıyor.

OSIMHEN’İN PERFORMANSI VE GELECEĞİ

Osimhen, özellikle İngiliz kulüpleri tarafından takip edilmesi beklenirken, Juventus sezon sonunda bu yıldız futbolcunun bonservisini Napoli’den almak istiyor. Bu sezon boyunca Galatasaray formasıyla 21 maçta mücadele eden Osimhen, 17 gol ve 5 asistlik bir performans sergiliyor.