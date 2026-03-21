Osimhen Kolundaki Kırık İçin Ameliyat Olacak

Victor Osimhen’İN SAKATLIĞI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Galatasaray’ın forveti Victor Osimhen, ülkesinde bir yayıncının programına katılarak mevcut sakatlığıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Osimhen, kolundaki kırık hakkında “Ben artık bu tür şeylere yabancı değilim. Daha kötülerini yaşadım. Biliyorsun ki şu an yüzümde demir var. Yüzümde yaklaşık 18 vida operasyonu geçirdim ve hâlâ sağ tarafımla yemek yiyemiyorum. O yüzden bu kırık benim için sadece ufak bir şey.” şeklinde konuştu.

“AMELİYAT YAPTIRMAZSA OLMAYACAK”

Osimhen, iyileşme süreciyle ilgili “Bıçak altına yatmam lazım.” diyerek, “Bıçak altına yatmak demek, ameliyat olmam gerekiyor demek. Düzeltmek istiyorum çünkü kolum kırık. Maksimum 5-6 hafta içerisinde iyileşir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Galatasaray için duyduğu sevgiyi de dile getiren Osimhen, “Galatasaray benim için bir kulüpten daha fazlası… Yollarımızın kesişmesi kaderdi. O kulübe girdiğin anda şunu fark ediyorsun… özellikle genç oyuncuların formaya nasıl ter döktüğünü, armaya nasıl bağlı olduklarını görüyorsun.” dedi.

GALATASARAY’DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen’in sağlık durumu hakkında şu bilgileri paylaştı: “Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir.”