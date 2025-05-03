“Oşimhen Rekoru Kırdı!”

GALATASARAY RAKİBİ SIVASSPOR’U EZDİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Sivasspor’u 4-1 gibi net bir skorla mağlup etti. Maçta olağanüstü bir performans sergileyen Victor Osimhen, attığı iki golle hem galibiyetin mimarı oldu hem de kariyerinin en golcü sezonuna ulaşarak tarihi bir rekora imza attı. Sarı-Kırmızılı ekip, bu zaferle puanını 83’e yükselterek şampiyonluk yarışında liderliğini pekiştirdi ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8’e çıkardı.

MAÇA HIZLI BAŞLANGIÇ

Galatasaray, maça çok hızlı başladı. 9. dakikada Eren Elmalı’nın ortasında Osimhen’in vuruşu kaleciden döndü, ancak topu ağlarla buluşturan Lucas Torreira skoru 1-0 yaptı. 15. dakikada Yunus Akgün’ün pasıyla hareketlenen Elmalı’nın ortasında Victor Osimhen kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkartarak durumu 2-0 yaptı. 21. dakikada Barış Alper Yılmaz ceza sahası dışından harika bir şutla skoru 3-0’a taşıdı. 31. dakikada Roland Sallai’nin serbest vuruşu sonrasında seken topu önünde bulan Osimhen, topu düzelterek fileleri bir kez daha havalandırdı ve maçın durumu 4-0 oldu. Sivasspor, 33. dakikada Rey Manaj’ın golüyle skoru 4-1’e taşısa da ikinci yarıda başka gol olmadı.

OSIMHEN’DEN REKOR PERFORMANSI

Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Sivasspor karşısındaki iki golle kariyerinde yeni bir zirveye ulaştı. 2022-2023 sezonunda Napoli ile İtalya Serie A şampiyonluğu yaşarken 39 maçta 31 gol atan Osimhen, Galatasaray formasıyla 36 resmi maçta 33 gole ulaşarak bu rekoru geride bıraktı. Süper Lig’de 22 golle krallık yarışında lider olan Osimhen, Sivasspor maçıyla gol sayısını 24’e çıkardı. Tüm kulvarlarda 33 gol ve 5 asist üreten 26 yaşındaki yıldız, Galatasaray’ın bu sezonki 83 golünün yüzde 45’ine doğrudan katkı sağladı.