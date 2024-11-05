Osimhen, Tottenham Maçında Forma Giyebilir!

GALATASARAY HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaşacağı Tottenham için antrenmanlarına sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin önemli oyuncularından Victor Osimhen, son dönemlerde yaşadığı ağrılar sebebiyle antrenmanlarda yer almadı. Ancak oyuncunun, bugün takımla birlikte çalıştığı bildirildi.

OSIMHEN’İN DURUMU UMUT VERİYOR

Victor Osimhen’in, 7 Kasım’da gerçekleşecek Tottenham karşılaşmasında forma giyebileceği ifade ediliyor. Bu durum, taraftarlarda ve teknik ekipte büyük bir memnuniyet yarattı. Takımın performansı adına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.