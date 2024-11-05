Osimhen Transferi İçin Tarihi Plan!

GALATASARAY’IN TRANSFER HEDEFİ

Galatasaray, Victor Osimhen’in bonservisini almayı hedefleyerek Türk futbolunda bir ilke imza atmanın hayalini kuruyor. Başkan Dursun Özbek, bu tarihi transfere kaynak oluşturmak için yoğun bir çaba içinde. Yönetim, sürecin hızlandırılması adına çeşitli formüller arayışına girdi. İşte haberin tamamı…

İKİ TARAF DA ANLAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Victor Osimhen’in piyasa değeri 100 milyon Euro. Geçtiğimiz günlerde yaptığı sürpriz bir hamle ile kiralayan ve büyük yankı uyandıran Galatasaray, Nijeryalı yıldızın transferinde kararlı. Ocak ayında Chelsea’nin çıkış bedelini ödemeyi planlayan Galatasaray, Finansal Fair Play engeli nedeniyle bu hedefe ulaşamamıştı. Ancak kulüp, Osimhen’i en azından bir sezon daha kiralık olarak kadroda tutmayı umuyordu. Fakat Napoli’nin bu teklife olumlu yaklaşmadığı ortaya çıktı.

BONUSLU TEKLİFLER PLANLANIYOR

Napoli, Osimhen’in serbest kalma bedelini 130 milyon Euro’dan, Ocak ayı için 90 milyon Euro’ya, yaz dönemi içinse 75 milyon Euro’ya çekti. Galatasaray yönetimi, Osimhen’in bonservisini alabilmek için formüller üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Başkan Dursun Özbek’in yönetim kurulunu görevlendirerek sponsorlarla tarihi bir bütçe oluşturmasını istemesi, bu süreçte önemli bir adım. 75 milyon Euro’luk bedelin zor görünmesine rağmen, yönetim uzun vadeli ve çeşitli bonuslarla 50 milyon Euro seviyesine ulaşabilecek bir teklif paketi hazırlama peşinde.

OSIMHEN İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Osimhen’in “Kulüpler anlaşırsa ben imzaya hazırım” sözleri üzerine, Galatasaray bu teklifi Napoli’ye iletmek için çalışmalar yapıyor. Özbek, Icardi ile Osimhen’in uyumuna dair oldukça memnun ve bu ikilinin Avrupa kupası kazanarak tarihi bir başarı elde edebileceğine inanıyor. Bu nedenle, Nijeryalı futbolcunun ara transfer döneminde Galatasaray’dan ayrılması fikrine kesinlikle karşı çıkıyor. Hem genç yıldızla hem de menajeriyle sık sık görüşmeler yapılıyor. Başkan, Osimhen konusunu kulüp üyeleriyle tartışmayı da planlıyor.