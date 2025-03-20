Osman Sınav Hayatını Kaybetti

Uzun süredir kanser tedavisi gören Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz aylarda Sınav’ı, “Kurtlar Vadisi” dizisinde birlikte çalıştığı Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ ziyaret etti. Usta yönetmenin cenaze töreniyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

OSMAN SINAV’IN KATKILARI

Özellikle 1990’lı ve 2000’li yıllarda yönettiği dizilerle geniş kitlelere ulaşan Sınav, Türk televizyon tarihinde derin izler bırakıyor. Kariyerine reklam filmleriyle adım atan ünlü yönetmen, ardından televizyon ve sinema projeleriyle adından söz ettiriyor. Onun imzasını taşıyan yapımlar, dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer aldı.

KÜLT DİZİLERİN YARATILMASI

Sınav, sadece yönetmenliğiyle değil, yapımcılığıyla da birçok başarılı projeye katkı sunuyor. Türk televizyonunun en kült dizilerinden biri olarak kabul edilen “Deli Yürek”, 1998’de yayın hayatına başladı ve geniş bir hayran kitlesi kazandı. Bunun yanı sıra “Ekmek Teknesi” ile sıcak mahalle hikâyelerini ekranlara taşıyan Sınav, “Kurtlar Vadisi”nin ilk sezonundaki yönetmenliğiyle de büyük ilgi topladı.