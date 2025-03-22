Osman Sınav İçin AKM’de Anma Töreni

Sanat camiası derin bir üzüntü içerisinde. Usta yönetmen Osman Sınav, Kurtlar Vadisi, Acı Hayat, Deli Yürek, Ekmek Teknesi ve Sen Anlat Karadeniz gibi unutulmaz yapımlara imza atarak 69 yaşında hayatını kaybetti. Sınav, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

AKM’DE TÖREN DÜZENLENDİ

69 yaşında vefat eden Osman Sınav için Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören gerçekleştirildi. Taziyeleri çocukları Yusuf Ömer, Mehmet Kenan ve Ayşegül Sınav kabul etti. Törene; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen, oyuncular Ahmet Yenilmez, Kenan İmirzalıoğlu, senarist Ozan Bodur ve Selçuk Yöntem gibi birçok önemli isim katıldı.

DERİN İZLER BIRAKTI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, törende yaptığı konuşmada, Sınav’ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. “Yapımlarıyla Türk televizyonlarına yön veren büyük ustayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zihnimizde ve gönlümüzde derin izler bırakan, dizi ve filmleriyle sanat dünyamıza ruh ve karakter katan birisinin ardından konuşmak gerçekten son derece zor. Osman Sınav, yönetmen, yapımcı ve senarist kimliğinin ötesinde bu milletin hikayesini anlatan, toplumun ruhunu ekranlara taşıyan gerçek sanat adamıydı.” dedi. Mumcu, Sınav’ın eserleriyle herkese ayna tuttuğuna belirterek, “Hepimizin, mahallemizin, ailemizin, milletimizin karakterinin en güzel yönlerini ekranlara taşıdı. Biliyoruz ki Osman Sınav’ın yeri hiçbir zaman dolmayacak ama geride bıraktığı eserler, nesiller boyunca izlenmeye ve bu toprakların ruhunu anlatmaya devam edecek.” sözlerini ifade etti.

ONUN YANINDA BÜYÜYEN TOPLULUK OLDUK

Törende konuşmakta güçlük çeken Osman Sınav’ın oğlu Yusuf Ömer Sınav, “Babam çok güzel bir adamdı. Sadece yaptığı filmlerle değil, hayata, insanlara bakışıyla, insanlara kattığı değerle, birçok kişiye sadece yönetmen olarak değil, bir abi, çoğu zaman bir baba olarak dokundu. Onun sayesinde binlerce insan ailemize katıldı. Asistanları, oyuncuları, dostları, hepsi bizden oldu. Biz sadece bir aile değil, onun etrafında büyüyen topluluk olduk.” dedi. Babasının sevgisini derinleşmiş bir şekilde gösterdiğini belirten Sınav, “Sevgisini birçok zaman yüksek sesle değil, hep derinden içimize işleyerek gösterirdi.” sözlerini kaydetti.

PROJELERİ HENÜZ HAYATA GEÇMEDİ

Sınav’ın yakın dostu Tims Group CEO’su Metin Ergen, Osman Sınav ile tanışmalarını 2015 yılına dayandırarak birlikte yaşadıkları anıları paylaştı. Ergen, Sınav’ın düşünceleriyle ufuk açıcı bir şahsiyet olduğunu belirtti: “Osman Ağabey’e, ‘Ne yapıyorsun hocam?’ dendiğinde, o ise kuyunun başındaki güvercin misali sorular sorardı. Herhalde yapmayı istediği projeleri, yaptıklarından daha fazladır diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Usta yönetmen Osman Sınav’ın cenazesi, bugün ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınacak namazın ardından Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

OSMAN SINAV KİMDİR?

Osman Sınav, 1958 yılında Burdur’da dünyaya geldi. 1975 ve 1979 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde önce resim ve tekstil tasarımı eğitim aldı, ardından sinema ve televizyon eğitimine yöneldi. Kariyerine televizyon reklâmlarına metin yazma ve yönetmenlikle başlayarak, 1984-1987 yılları arasında 500’ü aşkın reklâm filminin yapımında görev aldı. Daha sonra görsel sanatlara duyduğu heyecanın ardından sinema alanına geçiş yaptı ve Sinegraf isimli film yapım şirketini kurdu.

ÖNEMLİ YAPIMLARIN MUCİDİ

Sınav, Süper Baba, Deli Yürek, Hayat Bağları, Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi çok sevilen dizilerin yapımcı ve yönetmeni oldu. Bu diziler, sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok coğrafyasında beğenildi. 30 yılı aşkın bir süre boyunca televizyon ve film dünyasına unutulmaz eserler kazandıran Osman Sınav, Yönetmenler Derneği ve Sinema Eseri Meslek Sahipleri Birliği’nin de üyesiydi. Osmanın Sınav, 20 Mart 2025 yılında hayatını kaybetti.