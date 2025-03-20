Osman Sınav Kanser Tedavisine Yenik Düştü

Usta Yönetmen Osman Sınav Hayatını Kaybetti

KANSER TEDAVİSİ GÖREN USTA YÖNETMEN

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören 69 yaşındaki Osman Sınav, hayatını kaybetti. Geçtiğimiz ay, Sınav’ı “Kurtlar Vadisi” dizisinde birlikte çalıştığı Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ ziyaret etmişti. Usta yönetmenin cenaze töreniyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

OSMAN SINAV’IN KARİYERİ

Osman Sınav, özellikle 1990’lı ve 2000’li yıllarda yönettiği dizileri sayesinde geniş kitlelere ulaşarak Türk televizyon tarihinde derin izler bıraktı. Kariyerine reklam filmleriyle başlayarak, televizyon ve sinema projeleriyle adından sıkça söz ettirdi. Sınav’ın imzasını taşıyan yapımlar, dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Kendisi yalnızca yönetmenlik yeteneğiyle değil, yapımcı kimliğiyle de birçok başarılı projeye katkı sunmuştu. Türk televizyonunun en kült dizilerinden birisi olarak kabul edilen “Deli Yürek”, 1998 yılında yayın hayatına başlamış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Ardından, sıcak mahalle hikâyelerini ekranlara taşımak için “Ekmek Teknesi” dizisini hayata geçiren Sınav, “Kurtlar Vadisi”nin ilk sezonundaki yönetmenliğiyle de büyük ilgi görmüştü.