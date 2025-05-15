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Osmaniye’de Araçlar Sürüklendi

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SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Osmaniye’nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisi gitgide artıyor. Sağanak nedeniyle Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi’nden geçen Bülbül Deresi taştı ve bu durum ciddi sonuçlar doğurdu.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Dere taşması sonucunda park halindeki yedi araç dere yatağına sürüklendi. Ayrıca, bazı tarım arazileri de su altında kaldı. Araçların dere yatağından çıkarılması amacıyla iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Aynı zamanda, yağışın ardından her iki ilçede birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı. Kadirli-Sumbas kara yolu, 20. kilometreden itibaren trafiğe kapatıldı. Yollarda mahsur kalan kişiler, itfaiye ekiplerinin desteğiyle güvenli bölgelere taşındı.

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