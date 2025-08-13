Osmaniye’de Arazöz Devrildi: 1 İşçi Öldü

OSMANİYE’DE ARAZÖZ DEVRİLDİ

Osmaniye’de meydana gelen arazöz kazası sonucunda 1 orman işçisi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırlarında, orman yangını ihbarı üzerine hareket eden arazöz, zorlu arazi koşullarında yangın bölgesine ulaşmaya çalışırken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

ACİL SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Olayda arazözde bulunan işçi Adem Nazım Demirel (23) hayatını kaybetti. Diğer yaralı işçiler, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaşanan olayla ilgili taziye mesajı paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçimiz Adem Nazım Demirel şehit olmuştur. Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden orman kahramanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”