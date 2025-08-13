Osmaniye’de Arazöz Devrildi: 1 İşçi Öldü

Olayın Gelişimi

Osmaniye’de bir arazözün devrilmesi sonucu 1 orman işçisi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırlarında meydana gelen olay, orman yangını ihbarına giden arazözün zorlu arazi şartlarında yangın bölgesine ulaşmaya çalışırken, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Kaza sonrası, ihbar doğrultusunda bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Tedavi Süreci

Kazanın ardından, arazözde bulunan Adem Nazım Demirel (23) yaşamını yitirirken, diğer 4 orman işçisinin yaralandığı belirlendi. Yaralı işçiler, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Taburcu edilip edilmeyecekleriyle ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

Taziye Mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olayla ilgili bir taziye mesajı paylaştı. Mesajında, “Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçimiz Adem Nazım Demirel şehit olmuştur. Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden orman kahramanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.