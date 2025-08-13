Gündem

Osmaniye’de Arazöz Devrildi: 1 İşçi Öldü

osmaniye-de-arazoz-devrildi-1-isci-oldu

Olayın Gelişimi

Osmaniye’de bir arazözün devrilmesi sonucu 1 orman işçisi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırlarında meydana gelen olay, orman yangını ihbarına giden arazözün zorlu arazi şartlarında yangın bölgesine ulaşmaya çalışırken, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Kaza sonrası, ihbar doğrultusunda bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Tedavi Süreci

Kazanın ardından, arazözde bulunan Adem Nazım Demirel (23) yaşamını yitirirken, diğer 4 orman işçisinin yaralandığı belirlendi. Yaralı işçiler, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Taburcu edilip edilmeyecekleriyle ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

Taziye Mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olayla ilgili bir taziye mesajı paylaştı. Mesajında, “Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçimiz Adem Nazım Demirel şehit olmuştur. Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden orman kahramanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Pegasus Yurt Dışı Biletleri 5 Euro!

Pegasus, yurt dışı uçuşlarında 200 bin koltuk için indirim kampanyası başlattı. Müthiş fırsatlarla birçok destinasyona ulaşım sağlanacak.
Gündem

Özel, Çerçioğlu’na Partime Katıl dedi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçiş iddialarına sert tepki gösterdi ve eleştirilerde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.