Osmaniye’de Baba Baltayla Öldürüldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Olay, saat 14.30 sularında Böcekli Beldesi Demirciler Mahallesi’nde gerçekleşti. H.C. ile babası Mehmet Canlı arasında, bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı.

TARTIŞMANIN BÜYÜMESİ VE SALDIRI

Tartışma büyüdükçe, H.C. bahçeden aldığı baltayı kullanarak babasına saldırdı. Mehmet Canlı, başına ve vücudunun farklı bölgelerine aldığı darbeler sonucunda kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ VE SONUÇ

Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında, Mehmet Canlı’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Canlı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren H.C.’yi gözaltına aldı. H.C., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.