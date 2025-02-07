More
Gündem

Osmaniye’de Baba Baltayla Öldürüldü

osmaniye-de-baba-baltayla-olduruldu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Olay, saat 14.30 sularında Böcekli Beldesi Demirciler Mahallesi’nde gerçekleşti. H.C. ile babası Mehmet Canlı arasında, bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı.

TARTIŞMANIN BÜYÜMESİ VE SALDIRI

Tartışma büyüdükçe, H.C. bahçeden aldığı baltayı kullanarak babasına saldırdı. Mehmet Canlı, başına ve vücudunun farklı bölgelerine aldığı darbeler sonucunda kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ VE SONUÇ

Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında, Mehmet Canlı’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Canlı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren H.C.’yi gözaltına aldı. H.C., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

ÖNEMLİ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. olağan il kongresinde önemli değerlendirmelerde bulundu.
Gündem

Osmaniye’de Şahıs Babanını Baltayla Öldürdü

Osmaniye'de 29 yaşındaki Halil Canlı, babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından onu baltayla öldürdü. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.