Osmaniye’de Dehşet: Kızını Vurdu

OLAYIN GEÇMİŞİ

Osmaniye’de korkunç bir olay yaşandı. Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Nilgün Kıtay ile babası arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

BABASINDAN SALDIRI

Tartışma sırasında, Nilgün Kıtay’ın babası yanında bulunan kısa dipçikli tüfekle kızı üzerine ateş etti. Bu saldırı sonucu Nilgün Kıtay yaralandı.

SALGININ SONUCU

Olayın ardından çevredeki insanlar hemen yardım istedi. Bu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Nilgün Kıtay’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri, olay yerinde gerekli önlemleri aldı ve kısa sürede babayı gözaltına aldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

