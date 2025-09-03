Gündem

Osmaniye’de Kızı Tüfekle Vurdu

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMINALİNDEKİ TARTIŞMA

Osmaniye’de meydana gelen olay, şehrin şehirlerarası otobüs terminalinde yaşandı. Burada, Nilgün Kıtay ile babası arasında bir tartışma patlak verdi.

BABANIN TÜFEKLE SALDIRISI

Tartışmanın alevlenmesi üzerine, babası yanındaki kısa dipçikli tüfekle Nilgün Kıtay’a bir el ateş ederek onu yaraladı.

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi ve olay yerine hızlıca birçok polis ile sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık görevlileri, Nilgün Kıtay’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onu Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi sürecini başlattı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle, şüpheli baba gözaltına alındı ve olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

