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Osmaniye’de Trafik Kazası: 3 Ölüm

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OSMANİYE’DE TRAFİK KAZASI

Osmaniye’de meydana gelen zincirleme trafik kazası, iki otomobil ve bir traktörün karıştığı olayda 3 kişinin ölümüne neden oldu. Kaza, Osmaniye-Kadirli kara yolunun Cevdetiye beldesi yakınlarında gerçekleşti. Burada sürücüleri henüz belirlenemeyen 80 EK 033 ve 80 ACJ 095 plakalı otomobiller, 80 DK 377 plakalı traktör ile çarpıştı.

KAZA SONRASINDA HIZLI MÜDAHALE

Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları kontrollerde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

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