Osmaniye’de Tüfekle Vuruldu!

Olayın Gelişimi ve Korkunç Sıra Dışı Durum

Osmaniye’de yaşanan olay, şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Nilgün Kıtay ve babası arasında bir tartışma patlak verdi. Kızının durumu giderek kötüleşince, babası, yanında bulundurduğu kısa dipçikli tüfeğiyle Nilgün Kıtay’a bir el ateş etti ve onu yaraladı.

Yaralının Durumu ve Sağlık Hizmetleri

Olayın ardından çevrede bulunanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından çok sayıda polis ve sağlık ekibi, olay yerine sevk edildi. Nilgün Kıtay, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Şüphelinin Yakalanması ve Soruşturma Süreci

Polis ekipleri, olayın faili olan babayı gözaltına aldı. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı ve detaylar araştırılmaya devam ediyor.