Osmaniye’de Tüfekle Yaralanan Kız!

ŞEHIRLERARASI OTOBÜS TERMINALI’NDA TARTIŞMA

Osmaniye’de yaşanan ve kan donduran bir olay, şehirlerarası otobüs terminalinin peronlarında gerçekleşti. Burada, Nilgün Kıtay ile babası arasında bir tartışma patlak verdi.

BABA KIZINI TÜFEKLE YARALADI

Tartışmanın giderek büyümesi sonucunda, baba yanında taşıdığı kısa dipçikli tüfekle Nilgün Kıtay’a bir el ateş etti. Bu durum, kızının yaralanmasına neden oldu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredekilerin olayı ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Nilgün Kıtay, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda şüpheli baba gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.