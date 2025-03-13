Osmaniye’de Yasa Dışı Bahis Baskını

OSMANİYE’DE YASA DIŞI BAHAİS OPERASYONU
Osmaniye’de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden kişileri yakalamak amacıyla yoğun bir çalışma başlattı.
YAPILAN OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER
Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 6 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 USB bellek, 1 dizüstü bilgisayar, harici bellek ve hard disk ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Nöbetçi hakimlikçe 6 şüpheli tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin hesaplarında toplamda 1,9 milyar liralık işlem hacminin bulunduğu ifade edildi.