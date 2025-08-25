ÖSYM 2025 YKS Sonuçlarını Duyurdu!

ÖSYM YKS TERCİH VE YERLEŞTİRME SONUÇLARINI AÇIKLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih ve yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, adayların sonuçları “ykssonuc.osym.gov.tr” adresinden sorgulayabileceğini duyurdu.

UNİVERSİTE KAYIT SÜRECİ NETLEŞTİ

1 Ağustos’ta başlayan üniversite tercih süreci 13 Ağustos’ta sona erdi. Tercihlerin tamamlanmasının ardından ÖSYM, 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına yerleştirme işlemlerini başarıyla tamamladı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin sonuç açıklama sisteminden öğrenebiliyor. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıt süreci de belirginleşti. ÖSYM kılavuzuna göre, kayıtlar 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ayrıca, elektronik kayıtlar 1–3 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yapmış olduğu açıklamada, “Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM’nin ‘ykssonuc.osym.gov.tr’ adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır” dedi.

MÜHENDİSLİK PROGRAMLARINDA DOLULUK ORANI YÜKSEK

Yükseköğretim Başkanı (YÖK) Erol Özvar’ın aktardığına göre, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Özvar, devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının da tamamen dolduğunu belirtti. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97’yi aşarken, öğretmenlik programları yüzde 95 oranında dolmuş durumda. Özvar, “Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekâya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi” diyerek, “3’ü lisans, 24’ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı” bilgilerini paylaştı.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ DUYURULACAK

Yerleşemeyen adaylar için ilerleyen günlerde ek yerleştirme süreci ÖSYM tarafından duyurulacak. Bu süreç kapsamında adayların yeni fırsatlarla karşılaşması bekleniyor.