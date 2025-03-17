Otel, Ayrımcılık Nedeniyle Cezalandırıldı

REZERVASYON İPTALİ VE AYRIMCILIK İDDİASI

Adana’da yaşayan M.E.L., kuzeniyle birlikte tatil planı için Alanya’daki bir otelin internet sitesi üzerinden rezervasyon yaptı. Birkaç gün sonra otel yetkilileri M.E.L.’yi arayarak, tesiste erkek sayısının çoğunlukta olacağı gerekçesiyle konaklayamayacakları bilgisini verdiler ve rezervasyonu iptal ettiler. İş yerinden izin alıp, uçak biletlerini temin eden M.E.L., Alanya’ya gitmeye hazırlandığı dönemde maddi ve manevi zarar gördüğünü belirterek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvuruda bulundu. TİHEK, yaptığı değerlendirmede otelin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar vererek, işletmeye 141 bin 934 lira idari para cezası verdi.

OTELİN UYGULAMALARI HUKUKA AYKIRI

M.E.L.’nin avukatı, otelin eğlence mekanı anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayarak, “Ne yazık ki günümüzde birçok otelde benzer uygulamalar devam ediyor. Otel, bazı eğlence mekanlarında görülen ‘Damsız girilmez’ anlayışıyla hareket etmiş. Ancak bu yaklaşım, hukuk önünde kabul edilemez. Bu karar, emsal niteliğindedir. Umarız bu tür ayrımcı uygulamalar son bulur. Antalya’da erkek erkeğe tatil yapmak ne yazık ki kısıtlı bir hal aldı” şeklinde açıklama yaptı.