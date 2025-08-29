Otel, Kurşunla Vuruldu! Şanlıurfa’da Saldırı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

26 Ağustos’ta Sarayönü Caddesi boyunca bulunan bir otelin önünde önemli bir olay yaşandı. İki araçla gelen kimliği henüz tespit edilemeyen şahıslar, otele doğru rastgele ateş açtıktan sonra hızlı bir şekilde olay yerinden ayrıldı. Neyse ki olayda kimse yaralanmadı ya da hayatını kaybetmedi, ancak otelde maddi zarara yol açıldı.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürecinde ilk olarak 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı ilerleten güvenlik güçleri, bir kişiyi daha yakalayarak gözaltı sayısını 8’e çıkardı. Emniyet müdürlüğü bünyesindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından adliyeye gönderildi.

HAKİM KARARI VE SERBESTLER

Nöbetçi hakimlik, yaptığı değerlendirme sonucunda 5 şüpheliyi tutukladı, 3 kişiyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Bunun yanı sıra, polis ekipleri, olayla bağlantılı olabileceği düşünülen diğer şüphelilere yönelik çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürüyor.