Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AFAD’ı Dinledi

KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ OTEL YANGINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU OTURUMU

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen otel yangını ile ilgili araştırma komisyonu, AFAD yetkililerini dinledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve diğer yetkililer, olay hakkında bilgi vererek bir sunum yaptı. AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, yangının detaylarıyla ilgili bilgiler verdi. Yangında yaralanan kişilerin tamamının taburcu edildiğini belirten Ergin, Grand Kartal Otel’deki yangının 21 Ocak’ta saat 03.27’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildiğini aktardı. Ergin, bildirimin ardından AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin bölgeye gönderildiğini ifade etti.

Kartalkaya Jandarma Karakolu’nun olay yerine 4 dakika içinde ulaştığını belirten Ergin, sağlık ekiplerinin 46 dakika, itfaiye ekiplerinin ise 57 dakika sonra belirlenen noktada olduğunu söyledi. Ergin, AFAD’ın ihbar sonrası bölgeye 55 dakika içinde ulaştığını duyurdu. AFAD’ın bölgeye 26 araç ve 105 personel göndermesiyle yangına toplamda 171 araç ve 533 personelle müdahale edildiğini aktaran Ergin, 12 katlı otelde 161 odanın bulunduğunu anlattı. Yangın sırasında çalışanların otelin “kot altında” olduğu bilgisini veren Ergin, toplam 100 çalışanın yanı sıra akşam saatlerinde otelde 338 kişinin konakladığını vurguladı. Ergin, “Sahada tüm kurumlarımız yangını etkisiz hale getirmek için mücadele etti,” şeklinde konuştu. Yangın sırasında arama faaliyetlerinde acı olaylar ile karşılaşma durumunda kaldıklarını da ekledi.

Tüm acil çağrıların 112 çatı hizmeti altında toplandığını hatırlatan Pehlivan, gelen ihbarların konusuna göre ilgili kurumlara yönlendirildiğini ifade etti. Yangın sonrasında da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarların geldiğini anımsatan Pehlivan, “En yakın güvenlik noktası veya olay yerine ulaşıp müdahale edebilecek birim hızlıca bilgilendirilmektedir,” ifadelerini kullandı. Jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD’ın koordinasyonu sağladığını söyledi. Sunumların ve milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından Komisyon Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İçişleri Bakanlığı’ndan ön inceleme raporunun talep edileceğini bildirdi.