Otelden Yangın Acil Uyarısı Geldi

DAVA SÜRECI VE ARAŞTIRMALAR

Bolu’da bulunan Kartalkaya kayak merkezi, 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı yangın felaketi ile sarsıldı. Yangınla ilgili dava devam ederken, Grand Kartal Otel Müdürü Zeki Yılmaz’ın Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan telefon incelemesinde, Yılmaz’ın yangın sırasında müşterilerden önce otel yetkililerine ulaştığı ve “Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı.” ifadelerini kullandığı belirlendi.

Yangının olduğu 21 Ocak’ta Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de meydana geldi. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, otel sahiplerine ve yöneticilerine, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ile itfaiye müdürüne yönelik 78 kez ‘Olası kastla öldürme’ ve ‘Olası kastla kasten yaralama’ suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis cezası talep etti.

DURUŞMALAR VE KARARLAR

Dava süreci 7 Temmuz’da başlarken, ilk duruşmada mahkeme heyeti tutuklu sanık olan otelin aşçısının yardımcısı Faysal Yaver’in yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi. Diğer taraftan, otelde denetim yapan ve tutuksuz yargılanan itfaiye eri İrfan Acar’ın tutuklanmasına hükmedildi. Ayrıca, otelin restoranına 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat ve diğer tutuksuz sanıklar için ev hapsi tedbirinin devam etmesine karar verildi. Tutuklu sanıkların hapsinin de devamı kararlaştırıldı ve duruşma 22 Eylül’e ertelendi.

Yangından üç gün sonra, tutuklu sanıklardan Gazelle Otel’in genel müdürü Ahmet Demir, ‘İş güvenlik acil yapılacak durumlar’ adıyla bir WhatsApp grubu kurarak iletişim sağlamaya çalıştı. Bu grup içerisinde, Halit Ergül’ün tutuklu kızı Ceyda Hacıbekiroğlu’nun yangın sonrası otel çalışanlarına talimatlar verdiği de belirlendi.

OTEL YETKİLİLERİNE YAPILAN UYARILAR

Mahkemedeki savunmalarında Hacıbekiroğlu, otel ile ilgili hiçbir yetkisi olmadığını öne sürdüğü gibi WhatsApp grubunda teknik personellere asansörlerle ilgili direktifler verdiği de ortaya çıktı. Zeki Yılmaz’a ait telefon dökümünde yangın gecesi saat 03.30’da otel yetkililerine yaptığı 14.6 saniyelik görüşmede, “Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı. Restorandan geliyor. Lütfen lütfen.” şeklindeki ifadeleri yer aldı.