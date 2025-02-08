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Otelin Kaçak Olduğu İddialarına Yanıt

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OTEL YANGINI GÜNDEMİ SAPTIRIYOR

Bolu’da meydana gelen ve bir dizi ihmaller zincirinin sebep olduğu otel yangını, Türkiye’nin gündemine oturmuş durumda. Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak tarihinde çıkan yangın, 78 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı. Yangının mutfakta başladığı ve çalışanların yanan yağa su ile müdahale etmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi. Yangın sonrası otelin ‘kaçak’ olduğu yönündeki iddialar gündeme geldi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Bu iddialara yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, konuya dair sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakanlık, kamuoyuna yansıyan “Grand Kartal Otel kaçak” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Grand Kartal Otel’in, yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

BELGELER SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Açıklamada ayrıca, söz konusu otele ilişkin belgelerin soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık, olayın aydınlatılması için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

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