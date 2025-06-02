otizmli-onurcan-gaziantep-te-kayboldu

GAZİANTEP’TE KAYBOLAN ONURCAN İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI

Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Hasanoğlu Mahallesi’nde, 24 Mayıs’ta ailesiyle birlikte Antep fıstığı tarlasında kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir’i bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. Gelişmiş teknolojik donanımlarla desteklenen yüzlerce görevlinin dikkatli yürüttüğü arama faaliyetlerinde henüz herhangi bir iz ya da ipucu bulunamıyor.

GENİŞ KAPSAMLI ARAMA OPERASYONU

Jandarma, AFAD, gönüllü sivil toplum kuruluşları, güvenlik korucuları, insansız hava araçları (İHA), drone’lar, iz takip köpekleri, su altı arama ekipleri, itfaiye ve gece görüş ekiplerinin katılımıyla düzenlenen geniş çaplı operasyonlar, koordineli ve kesintisiz bir şekilde sürüyor. Tüm ekipler, Onurcan’ı bulmak için yoğun çaba gösteriyor. Bu arada, küçük çocuğa ait yeni görüntüler de gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, Onurcan’ın babasıyla birlikte tarlada Antep fıstığı topladığı ve oyun oynadığı anlar yer alıyor. Özellikle Onurcan’ın babasının sözlerini tekrar etmeye çalıştığı anlar, izleyenlerin yüreklerini burkuyor. Yetkililer, arama çalışmalarının aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguluyor.