Otluk alanda yangın, evlere sıçradı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi’ndeki otluk alanda, saat 16.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılan alevler, çevredeki yerleşim alanlarına yöneldi ve evlere sıçramaya başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNUYOR

Yangının bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi hemen bölgeye yönlendirildi. İtfaiyeciler, alevlere karşı mücadele etmeye çalışıyor. İlk alınan bilgilere göre, alevlerin sıçradığı beş ev ile bir anaokulunda zarar oluştuğu belirtiliyor.

