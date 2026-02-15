Otobüs ile Kamyonet Çarpışmasında 5 Yaralı Bulundu

Edinilen bilgiler ışığında, Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda yer alan kavşakta, K.D. yönetimindeki 58 ABG 368 plakalı yolcu otobüsü ile O.K. idaresindeki 38 BA 103 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin ardından, olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri de otobüsteki yolcuların tahliyesini gerçekleştirdi. Kazada yaralanan otobüs şoförü K.D., otobüsteki muavin ve iki yolcu ile birlikte kamyonet sürücüsü O.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

YOLCULARI AKTARILDI

Otobüsteki yolcular ise firma tarafından temin edilen başka bir otobüse aktarılarak yollarına devam ettiler. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, kazayla ilgili incelemelerin başlatıldığı belirtildi. Kazaya tanıklık eden yolculardan Mustafa Ateşyak, “Minibüsün hızı yüksekti. Uykuluyduk, nasıl olduğunu tam anlayamadık” şeklinde ifade etti.