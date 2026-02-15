Otobüs ile Kamyonet Çarpışmasında 5 Yaralı Bulundu

otobus-ile-kamyonet-carpismasinda-5-yarali-bulundu

Edinilen bilgiler ışığında, Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda yer alan kavşakta, K.D. yönetimindeki 58 ABG 368 plakalı yolcu otobüsü ile O.K. idaresindeki 38 BA 103 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin ardından, olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri de otobüsteki yolcuların tahliyesini gerçekleştirdi. Kazada yaralanan otobüs şoförü K.D., otobüsteki muavin ve iki yolcu ile birlikte kamyonet sürücüsü O.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

YOLCULARI AKTARILDI

Otobüsteki yolcular ise firma tarafından temin edilen başka bir otobüse aktarılarak yollarına devam ettiler. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, kazayla ilgili incelemelerin başlatıldığı belirtildi. Kazaya tanıklık eden yolculardan Mustafa Ateşyak, “Minibüsün hızı yüksekti. Uykuluyduk, nasıl olduğunu tam anlayamadık” şeklinde ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Ülke Genelinde Uygulanıyor

Ticaret Bakanlığı, devreye aldığı "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" ile artık satılık taşınmaz ilanlarını da doğrulamaya başladı. Uygulama ülke genelinde hayata geçirildi.
Gündem

İznik Gölü’nde Çekilme Riskine Dikkat Çekildi

İznik Gölü'nde yaşanan su seviyesindeki düşüş, son yağışlara rağmen devam ediyor; bu durum bölgedeki çiftçileri ve esnafı endişelendiriyor.
Gündem

Rusya’dan Navalnıy İddialarına Sert Tepki Geldi

Rusya, muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın zehirli ok kurbağalarının toksiniyle öldüğü iddialarını, Batı'nın dikkatini başka yöne çekme çabası olarak değerlendirdi.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Etiyopya’da Temaslarda Bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’yı ziyaret ederek ikili ilişkileri güçlendirecek ve Gazze'deki ateşkesin gelişimini görüşecek.
Gündem

Fenerbahçe Şampiyonluk İddiasını Sürdürdü: Aktürkoğlu Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe, Süper Lig'deki 22. haftada Trabzonspor'u 3-2 yenerek liderlik mücadelesine devam etti. Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonrası Galatasaray demesi ise sosyal medyada dikkat çekti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.