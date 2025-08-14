Otobüs ile traktör çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 PV 8658 plakalı yolcu otobüsü, 36 SD 578 plakalı traktörle bilinmeyen bir nedenden dolayı çarpıştı. Çarpışmanın hemen ardından çevrede bulunanlar durumu yetkililere bildirdi.

YARALILARIN TEDAVİSİ

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumu hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.