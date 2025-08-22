“Otobüs Yandı, 36 Yolcu Kurtarıldı!”

OTOBÜS YANGINI HATAY’DAN İSTANBUL’A GİDEN SEFERDE YAŞANDI

Hatay’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu’nun Ankara Kızılcahamam Yakakaya mevkisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkardı. Yangının farkına varan şoför, aracı emniyet şeridine park ederek 36 yolcuyu güvenli bir şekilde tahliye etmeyi başardı.

İTFAYE MÜDAHALESİYLE ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren bir müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi. Tahliye edilen yolcular ise başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.