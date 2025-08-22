Gündem

“Otobüs Yandı, 36 Yolcu Kurtarıldı!”

OTOBÜS YANGINI HATAY’DAN İSTANBUL’A GİDEN SEFERDE YAŞANDI

Hatay’dan İstanbul’a sefer gerçekleştiren bir yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu üzerinde Ankara Kızılcahamam Yakakaya bölgesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıkardı. Yangını gören şoför, aracı güvenlik şeridine çekerek 36 yolcuyu güvenli bir şekilde tahliye etti.

İTFAİYE MÜDAHALESİ İLE ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren bir müdahalenin ardından alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda otobüs, kullanılamaz hale geldi. Tahliye edilen yolcular, başka bir otobüsle yolculuğuna devam etti.

