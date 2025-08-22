Gündem

Otobüs Yandı, 36 Yolcu Kurtarıldı!

OTOBÜS YANGINI HATAY’DAN İSTANBUL’A GİDEN SEFERDE

Hatay’dan İstanbul’a hareket eden bir yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu’nun Ankara Kızılcahamam Yakakaya bölgesinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören şoför, otobüsü acil olarak emniyet şeridine çekerek 36 yolcuyu güvenli bir şekilde tahliye etti.

İTFAİYE MÜDAHALESİ YARIM SAAT SÜRDÜ

İtfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak alevleri yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına aldı. Ancak, yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi. Tahliye edilen yolcular ise başka bir otobüs ile seyahatlerine devam etti.

